В Арсеньеве построят канатную дорогу и ледовую арену, а также запустят постоянный авиарейс во Владивосток. Это лишь некоторые итоги рабочей поездки главы Приморья в муниципалитет. Подробности — далее.

Визитная карточка Арсеньева — молочный комбинат и квасной завод. Здесь производят мороженое, натуральные кисло-молочные продукты и квас. Почетных гостей встречала Татьяна, сотрудница предприятия, чье изображение красуется на этикетке, и не хлебом с солью, а стаканчиком кваса. Вся продукция здесь — местная. Молочное производство работает с 12 хозяйствами края. А готовые продукты пользуются популярностью и в соседних странах. И это еще не предел.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Сейчас приходить будут круизные суда, я могу договориться на круизные суда, чтобы вы поставляли молочку».

На другом предприятии Арсеньева создают авиационную технику. Андрей Тарасенко поздравил коллектив с наступающим Днем воздушного флота России и вручил награды к 80-летию Приморского края.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Мы с вашим директором в правительстве договорились о том, что заказы будут расширять вам, поэтому будет вам заказ, и край вас поддержит, и то, что вы сейчас создаете новую машину, мы ее выставляем, и первый у вас заказчик — это край будет».

На встрече с предпринимателями и депутатами Думы Арсеньевского городского округа Андрей Тарасенко озвучил важные решения по развитию муниципалитета. Так, на горнолыжном курорте Арсеньева построят новую канатную дорогу по европейским стандартам.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Эту зиму мы проектируем, как только снег сходит, мы начинаем строительные работы. И постараемся к следующему сезону поставить уже новую канатную дорогу».

Встретился глава края и с местными жителями. Арсеньевцев волновали вопросы реконструкции стадиона Авангард, сохранения кадетских классов, ремонт дорог. Посетил Андрей Тарасенко и Анучинский район. Здесь, по его словам, важно поднимать сельское хозяйство. В приоритете — восстановление рисовых полей, системы мелиорации, а также развитие молочного и мясного животноводства.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]