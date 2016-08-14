Анонс на 17 августа

17 августа во Владивостоке в 11.00 у памятника рабочим и служащим нефтебазы, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на территории «ННК-Приморнефтепродукт» (проспект Острякова, 44а), начнётся памятный митинг, посвященный подвигу экипажа «Таганрог», сбившего японский самолёт над Первореченской нефтебазой в годы Второй мировой войны.

17 августа во Владивостоке в 11.00 на пришкольном стадионе школы №59 молодежь Южной Кореи и Владивостока сыграет в футбол. Товарищеский матч откроет ежегодный, уже шестой по счету турнир по футболу среди дворовых подростковых команд города. Также в день открытия турнира пройдет жеребьевка среди команд-участниц в трех возрастных группах.

17 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (около фонтана). Танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес». Начало в 18.00-19.00.

17-19 августа г. Владивосток. Открытый турнир по стрельбе из лука на «Кубок командующего Тихоокеанским флотом».

17-19 августа г. Фокино. Открытый Чемпионат Приморского края по дартсу, американский крикет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]