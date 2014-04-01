Уголовное дело о сокрытии средств возбуждено против приморского предпринимателя

Следователи на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1992 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В период с декабря 2017 г. по апрель 2018 г. генеральный директор одной из стивидорных компаний в Приморском крае при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия сокрыл деньги, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам. Его действия повлекли непоступление в российский бюджет более 3 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Приморскому краю, а также УФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]