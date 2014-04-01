Уголовное дело о сокрытии средств возбуждено против приморского предпринимателя
Следователи на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1992 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В период с декабря 2017 г. по апрель 2018 г. генеральный директор одной из стивидорных компаний в Приморском крае при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия сокрыл деньги, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам. Его действия повлекли непоступление в российский бюджет более 3 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Приморскому краю, а также УФСБ России по Приморскому краю.
В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.11.2017 За налоговые преступления будут судить гендиректора крупной компании во Владивостоке
-
03.11.2017 Во Владивостоке руководитель строительной компании задолжал по налогам почти 10 млн рублей
-
03.03.2016 Администрация Приморья настаивает на банкротстве оборонного завода "Радиоприбор"
-
02.03.2016 Во Владивостоке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения генеральному директору ОАО «Радиоприбор»
-
12.05.2014 В Приморье предприниматели скрыли от налогообложения почти 10 млн. рублей
-
01.04.2014 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского
Добавить комментарий