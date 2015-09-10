Приморские спасатели нашли пропавшего в лесу пожилого мужчину
Вечером 14 августа к спасателям обратились родственники пожилого приморца, который пропал в лесополосе. В 19.00 в район поиска выдвинулась группа спасателей Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России.
Спасатели обследовали более 15 км проселочной дороги и прилегающей лесополосы в районе села Калиновка Спасского района. Потерявшийся 75-летний мужчина был найден спустя час. Он находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался и был передан родственникам.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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