«Вести: Приморье»: Кто помог восстановить дорожку на озере Чан?
Спортивную дорожку на озере Чан во Владивостоке открыли после ремонта. Местные атлеты сразу же вышли на вечернюю пробежку. Около двух месяцев часть дорожки была перекрыта из-за опасных ям и обвалившихся участков. Кто помог восстановить излюбленное место горожан? Об этом расскажем в репортаже «Вестей: Приморье» в выпуске в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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