Новости Видео Анонс

QR Код этой страницы
Вчера, 17:20
  0

«Вести: Приморье»: Кто помог восстановить дорожку на озере Чан?

Спортивную дорожку на озере Чан во Владивостоке открыли после ремонта. Местные атлеты сразу же вышли на вечернюю пробежку. Около двух месяцев часть дорожки была перекрыта из-за опасных ям и обвалившихся участков. Кто помог восстановить излюбленное место горожан? Об этом расскажем в репортаже «Вестей: Приморье» в выпуске в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря