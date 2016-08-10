Морской мусор исследовали в Дальневосточном морском заповеднике Приморья

Экологическая акция по изучению морского мусора прошла на побережье песчаной косы мыса Островок Фальшивый в Дальневосточном морском заповеднике Приморья. Эта работа ведется в рамках экологического проекта «Океан без границ». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Международный экологический проект реализуется в Приморье уже не первый год. В этом году к «Океану без границ» подключились два структурных подразделения Национального научного центра морской биологии ДВО РАН – Морской заповедник и Приморский океанариум.

Как отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, побережье Морского заповедника восхищает красотой бухт, изрезанностью береговой линии, обилием птичьих базаров и неприятно поражает загрязненностью заповедной территории. На территорию запрещен свободный доступ отдыхающих и туристов, поэтому мусор заносится в основном морскими течениями. Для мониторинга не случайно был выбран именно южный участок Морского заповедника, так как этот район находится вблизи границ трех государств: России, Китая и Северной Кореи. Песчаная коса, ведущая к мысу Островок Фальшивый находится на открытом побережье, куда море выносит мусор из разных стран.

«Анализ мусора показал, что более 2/3 пластиковых отходов, включающих в себя пакеты, бутылки и обвязочный материал, принадлежат России. В отходах пенополистирола встречаются, в основном, поплавки, используемые северокорейскими рыбаками. Эти категории отходов преобладают на данном побережье, а стекло, резина и стройматериалы в общем объеме мусора не значительны», – сообщили в ведомстве.

Дополнительно участники мониторинга осмотрели побережье соседней бухты Сивучьей и бухты Северной на острове Фуругельма. Побережье бухты Сивучьей загрязнено аналогичными пластиковыми и полистирольными отходами, а бухта Северная выглядит относительно чистой, но, по словам сотрудников морского заповедника, осенью северные ветра и сюда пригонят мусор. Мониторинг данных бухт планируется осуществить уже осенью 2018 года и в период 2019 года.

Результаты мониторинга предоставлены в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды для обработки и передачи в «Центр экологического сотрудничества в регионе Японского моря» (Япония). Эти данные послужат информационной основой для разработки мер по предотвращению загрязнения побережья и совершенствования экологической политики стран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]