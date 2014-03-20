Быть или не быть колледжу в Анучинском районе — сейчас решают краевые власти. Здание в плачевном состоянии, и на его восстановление потребуется несколько сотен миллионов рублей, но с другой стороны — учебное заведение поможет ожить селу Чернышевка. Это одна из проблемных тем, в которой разбирался глава края во время рабочей поездки в Анучинский район.

Профессиональное техническое училище в селе Чернышевка работало без малого век. На трактористов, сварщиков, поваров выучилось не одно поколение местных жителей. Но со временем люди из села стали уезжать. Поэтому учреждение сделали филиалом колледжа в Арсеньеве. В нем обучались подростки из коррекционных классов.

Сергей Чернота, директор Приморского индустриального колледжа г. Арсеньев: «В '16-ом году была проверка организована прокуратурой района, где была пожарная инспекция, санитарная инспекция, было выдано предписание, на устранение которых нам необходимо было порядка 43 миллионов рублей».

Таких денег у колледжа не нашлось. Работу филиала приостановили. А студентов из Чернышевки отправили доучиваться в Арсеньев. За три года здание пришло в негодность. Но в бюджете муниципалитета на его содержание денег также нет. Чтобы решить проблему, обратились к краевым властям. Здание ПТУ осмотрел Андрей Тарасенко во время своей рабочей поездки.

- Сколько здесь преподавателей было?

- 17 человек.

- А детей сколько училось?

- 96 в последний момент, но это были коррекционные группы в основном, учили эту категорию, но они шли работать потом, а сейчас куда?

Теперь решается вопрос — целесообразно ли восстанавливать это учреждение. На это могут потребоваться большие вложения. Но местные жители говорят, учебное заведение в селе — залог жизни Чернышевки. К тому же не все молодые люди готовы ехать учиться в город. Глава Приморья вопрос с восстановлением ПТУ взял на контроль. По его мнению, в Анучинском районе необходимо возрождать сельхозпроизводство и обученные специалисты здесь потребуются. В планах наращивать поголовье коров и свиней. Этим направлением интересуются крупные инвесторы. Тем более, что Приморский край получил право поставлять мясо в страны Азии.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Основную продукцию попробуем продавать Китаю, Японии и Южной Корее, востребованность большая в молочной продукции, свинине и говядине».

Решить проблему в Анучинском районе необходимо и с детской поликлиникой, которая находится практически в аварийном состоянии. Об этом попросили местные жители на встрече с главой края. Андрей Тарасенко отметил, что уже принято решение построить новую поликлинику на этом же месте. Работы планируют начать в следующем году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]