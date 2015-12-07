В ночь на 16 августа во Владивосток прибыла новейшая российская электричка последней модели ЭП3Д. Абсолютно новый, шестивагонный состав построен в июне этого года на Демиховском машиностроительном заводе. Электропоезд оборудован кондиционерами, спецподъемниками и санитарными комнатами для людей с ограниченными возможностями. Не забыли и про поклонников активного образа жизни — в головных вагонах есть крепления для велосипедов. До конца года в Приморье поступит еще два таких состава и два — в следующем, а этот уже 27 августа выйдет на краевые маршруты.

Дмитрий Федорков, машинист-инструктор Дальневосточной дирекции мотор-вагонного подвижного состава: «В этом поезде уже нет ступенчатого регулирования скорости. Все плавно, не будет рывков. Вместо реостатного тормоза тут рекуперация. Это значит, что электроэнергия не будет гаситься в окружающую среду а будет подаваться обратно в сеть!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]