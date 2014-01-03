Житель Уссурийска задержал подозреваемого в разбойных нападениях

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 47-летнего продавца магазина в селе Глуховка о разбойном нападении.

Вечером в магазин вошел неизвестный молодой человек, который, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал передать ему деньги из кассы. Продавец стала звать на помощь и попыталась оказать сопротивление нападавшему. На крик женщины отреагировал 35-летний местный житель, который возвращался с работы домой. Мужчина увидел, как молодой человек выбежал из магазина и побежал через огороды в лес. Очевидец бросился за убегающим и вскоре настиг злоумышленника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Подозреваемый был передан сотрудникам полиции, незамедлительно прибывшим на место преступления.

Задержанным оказался ранее судимый 26-летний житель поселка Кавалерово. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и сознался еще в одном аналогичном преступлении. Против злоумышленника возбуждены уголовные дела. Теперь ему наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом. Фигурант заключен под стражу.

Начальник отдела МВД России по городу Уссурийску Магомед Терчиев лично поблагодарил мужчину, который задержал преступника, за активную гражданскую позицию и помощь в задержании подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Мужчине вручили благодарственное письмо.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]