«Вести: Приморье»: Долгострои Владивостока сдвинутся с мертвой точки

Долгострои Владивостока сдвинутся с мертвой точки. Глава региона Андрей Тарасенко лично проинспектировал самые проблемные объекты города и встретился с дольщиками многоэтажек. Чтобы решить многолетние проблемы жителей, администрация края приняла решение взять на себя обязательства по каждому из домов. Подробный репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]