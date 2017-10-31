«Вести: Приморье»: Долгострои Владивостока сдвинутся с мертвой точки
Долгострои Владивостока сдвинутся с мертвой точки. Глава региона Андрей Тарасенко лично проинспектировал самые проблемные объекты города и встретился с дольщиками многоэтажек. Чтобы решить многолетние проблемы жителей, администрация края приняла решение взять на себя обязательства по каждому из домов. Подробный репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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