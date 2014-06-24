Долг предприятий Приморья перед энергетиками достиг почти 2 млрд рублей

Предприятия Приморского края должны Дальневосточной энергетической компанией (ДЭК) за потребленную электроэнергию почти 2 млрд рублей. Лидирующую позицию среди должников занимают предприятия ЖКХ – 704 млн рублей, промышленные предприятия накопили долги почти на 400 млн рублей, на предприятия, финансируемые из федерального бюджета приходится 239 млн рублей.

Одним из самых проблемных должников в Приморье уже несколько лет является Дальнегорский ГОК. На сегодняшний день градообразующее предприятие г. Дальнегорска задолжало энергетикам более 350 млн рублей, их них свыше 200 млн — Дальневосточной энергетической компании за приобретенную электроэнергию и около 150 млн рублей Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) за предоставленную мощность. «На текущий момент исчерпаны все возможности досудебного решения вопроса, руководство Дальнегорского ГОКа не предпринимает никаких усилий по погашению задолженности,» - говорится в сообщении энергетиков.

Учитывая сложившуюся ситуацию, энергетики вынуждены решать вопрос в судебном порядке — ДЭК уже обратилось в суд для принудительного взыскания задолженности, ДРСК также готовит исковое заявление. Если вопрос погашения задолженности и оплаты текущих услуг за передачу электроэнергии и электропотребление не решится, энергетики рассматривают возможность ограничительных санкций в отношении промышленного комплекса.

Сейчас прорабатываются решения, которые позволят сделать это без ущерба для остальных потребителей северного Приморья, поскольку подстанция 110 кВ обеспечивает электроэнергией Дальнегорский ГОК и одновременно является основным центром питания для населения и коммунальных предприятий Дальнегорского и Тернейского районов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]