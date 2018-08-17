Самая популярная "мотодевочка" Инстаграм снялась в провокационном видеоклипе

Одна из самых популярных в инстаграм "мотодевочек" с ником @aleksaboo продолжает приковывать внимание соцсетей. В своей аккаунте она разместила музыкальный видеоклип с таким эпиграфом: "Послание для тех кому интересны не только сиськи🤷🏼‍♀️". Буквально, за несколько часов видеоклип посмотрели несколько десятков тысяч человек.

Как ранее сообщали "Вести:Приморье", на инстаграм-паблик девушки подписано более 130 тысяч подписчиков. Особую известность @aleksaboo принесло видео, на котором байкерша на огромной скорости промчалась по Русскому мосту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]