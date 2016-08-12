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Анонс на 18 августа

18—19 августа в селе Барабаш Хасанского района пройдет первый творческий фестиваль «Земля леопарда – на стыке культур».

18 августа г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток – ФК «Краснодар-2» Краснодар. 7-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19.

18 августа г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Шестой этап Чемпионата и первенства г. Владивостока по картингу. Начало в 12.00. 

18 августа о. Русский, лесной массив в районе Поспелова. Первенство г. Владивостока «Гонка «Острова» по триатлону, дисциплина дуатлон. Начало в 10.00.

18—19 августа г. Владивосток, УТБ Седанка, стадион «Юность». Первенство г. Владивостока по футболу среди взрослых команд.

18—19 августа Приморский край. Открытый Кубок Приморского края по спорту сверхлегкая авиация, дисциплина параплан – парящий полет.

18 августа — Всемирный день бездомных животных.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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