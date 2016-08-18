Анонс на 19 августа

С 19 августа по 5 сентября во Владивостоке пройдёт в два этапа финал первых всероссийских соревнований морских роботов. Финал первого этапа соревнований проводится с 19 по 26 августа в бухте Патрокл. Финал второго этапа соревнований проводится со 2 по 5 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

19 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (амфитеатр). Бесплатные занятия йогой от Центра Сахаджи йоги. Начало в 14.00-15.00.

19 августа г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Третий этап чемпионата г. Владивостока по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Начало в 12.00.

19 августа — День Воздушного Флота России.

19 августа — День рождения русской тельняшки.

19 августа — Всемирный день фотографии.

19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]