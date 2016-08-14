Анонс на 20 августа
20 августа во Владивостоке в 16.00 на о. Русский в Медицинском центре ДВФУ на 2 этаже пройдет вернисаж персональной выставки молодого художника Вики Поезд «Я прогуляю».
С 20 по 24 августа на пришкольных стадионах Владивостока состоится шестой розыгрыш турнира по футболу среди дворовых команд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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