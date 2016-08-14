Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:50
  0

Анонс на 20 августа

20 августа во Владивостоке в 16.00 на о. Русский в Медицинском центре ДВФУ на 2 этаже пройдет вернисаж персональной выставки молодого художника Вики Поезд «Я прогуляю».

С 20 по 24 августа на пришкольных стадионах Владивостока состоится шестой розыгрыш турнира по футболу среди дворовых команд.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря