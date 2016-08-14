Анонс на 20 августа

20 августа во Владивостоке в 16.00 на о. Русский в Медицинском центре ДВФУ на 2 этаже пройдет вернисаж персональной выставки молодого художника Вики Поезд «Я прогуляю».

С 20 по 24 августа на пришкольных стадионах Владивостока состоится шестой розыгрыш турнира по футболу среди дворовых команд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]