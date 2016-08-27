Фестиваль «Земля леопарда – на стыке культур» пройдет в Приморье

Первый творческий фестиваль «Земля леопарда – на стыке культур» пройдет в селе Барабаш Хасанского района 18-19 августа 2018 года. Яркое познавательное событие для всей семьи станет главным экопраздником лета в юго-западном Приморье. Его цель – восстановление баланса природы и культурных традиций народов, которые жили и живут сегодня в соседстве с редчайшей кошкой — дальневосточным леопардом. Гостей фестиваля ждут музыкальный концерт, выставки-ярмарки, творческие и кулинарные площадки.

В рамках подготовки к событию сотрудники администраций района, региона и «Земли леопарда» подписали положение о фестивале. Получив статус краевого, он не только вошел в программу мероприятий, посвященных 80-летию Приморского края, но и нашел поддержку новых сторонников.

Для привлечения иностранных туристов подробная программа фестиваля будет передана компаниям, развивающим въездной туризм. Рекомендации по включению этого событийного мероприятия в региональные туристские продукты получат туристские операторы, специализирующиеся на внутреннем туризме.

Специалисты «Земли леопарда» отмечают, что совместные усилия помогут фестивалю выполнить его миссию – познакомить жителей и гостей Приморья с уникальным богатством Хасанского района – его природным, историческим и культурным потенциалом.

Вход на фестиваль свободный, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]