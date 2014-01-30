Во Владивостоке пройдет финал первых всероссийских соревнований морских роботов

Финал первых всероссийских соревнований морских роботов пройдёт в два этапа с 19 августа по 5 сентября 2018 года во Владивостоке, говорится в опубликованном Фондом перспективных исследований (ФПИ) положении о соревнованиях.

«Финал первого этапа соревнований проводится с 19 по 26 августа в бухте Патрокл города Владивосток. Финал второго этапа соревнований проводится со 2 по 5 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский», — говорится в положении о соревнованиях.

На первом этапе будут состязаться телеуправляемые необитаемые подводные аппараты подразделений Минобороны, МЧС, ФСБ, Минтранса, Росгвардии, а также разработчиков и производителей такой техники. Также пройдут соревнования разработчиков и производителей автономных необитаемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров. На втором этапе пройдут соревнования студентов по телеуправляемым и автономным необитаемым подводным аппаратам.

Как сообщалось ранее, соревнования по морской робототехнике будут впервые проведены во всероссийском масштабе, и положат начало целой группе робототехнических соревнований, в том числе и по наземной робототехнике, беспилотникам, а также по важнейшим компонентам современных и перспективных робототехнических комплексов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]