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Во Владивостоке шиномонтажник украл из мастерской два комплекта резины

Во Владивостоке шиномонтажник украл из мастерской два комплекта резины

Фото: kaliningrad.glavny.tv

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор  местному жителю, который осужден за кражу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018 года сотрудником шиномонтажной мастерской, расположенной по ул. Тухачевского в г. Владивостоке.

Фигурант, воспользовавшись возможностью доступа к складскому помещению, решил совершить кражу имущества, принадлежащего директору мастерской.

Выбрав удобный момент, когда за его действиями никто не наблюдал, он похитил со склада два комплекта резины, общей стоимостью 50 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное, с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений, 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в  законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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