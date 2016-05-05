В Приморье нехарактерно похолодало

В четверг днём в Приморском крае местами ещё сохранялись дожди различной интенсивности с количеством от 1 до 15 мм. Максимальная температура воздуха составила +18…+27 °С. Минувшей ночью дожди вовсе прекратились.

При безоблачной погоде усилилось ночное выхолаживание. Минимальные температуры колебались от +6 °С до +15 °С. По сравнению со вчерашней ночью температуры понизились на 4–7 градусов. Такое понижение температуры в этих числах августа — явление редкое, встречается не чаще чем раз в 10 лет и более характерно для третьей декады месяца.

17 августа в Приморье солнечно. Воздух прогреется до +21…+28 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке вчерашний день обошёлся без осадков. Утро было прохладным и ветреным. Первую половину дня по небу гуляли облака, но после обеда солнышку удалось вырваться из облачного плена, прояснило. Воздух прогрелся до +22 °С. К утру температура понизилась до +14 °С. Среднесуточная температура воздуха оказалась на 2 градуса ниже нормы для этого периода времени.

В пятницу в городе солнечно. Относительная влажность воздуха понизилась и стало более комфортно. Максимальная температура +23…+25 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]