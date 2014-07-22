Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья
Приморские сельхозпроизводители убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых. Лидируют аграрии Черниговского, Хорольского и Кировского районов.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день с полей собрано более 26 тысяч тонн зерна.
«Приморские аграрии убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых – 36% от плана. Намолочено 9,2 тысячи тонн пшеницы, 10,3 тысячи тонн овса и 6,6 тысячи тонн ячменя», – отметили специалисты.
По сбору урожая лидируют сельхозпроизводители Черниговского, Хорольского и Кировского районов.
Приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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