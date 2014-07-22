Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:11
  0

Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья

Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья

Фото: Администрация ПК

Приморские сельхозпроизводители убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых. Лидируют аграрии Черниговского, Хорольского и Кировского районов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день с полей собрано более 26 тысяч тонн зерна.

«Приморские аграрии убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых – 36% от плана. Намолочено 9,2 тысячи тонн пшеницы, 10,3 тысячи тонн овса и 6,6 тысячи тонн ячменя», – отметили специалисты.

По сбору урожая лидируют сельхозпроизводители Черниговского, Хорольского и Кировского районов.

Приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.

 

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря