Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья

Приморские сельхозпроизводители убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых. Лидируют аграрии Черниговского, Хорольского и Кировского районов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день с полей собрано более 26 тысяч тонн зерна.

«Приморские аграрии убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых – 36% от плана. Намолочено 9,2 тысячи тонн пшеницы, 10,3 тысячи тонн овса и 6,6 тысячи тонн ячменя», – отметили специалисты.

По сбору урожая лидируют сельхозпроизводители Черниговского, Хорольского и Кировского районов.

Приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]