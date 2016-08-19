Летняя жара вернется в Приморье на выходных

В субботу большую часть дня простоит солнечная погода. Лишь к вечеру с запада подойдет малоактивный атмосферный фронт, возможны небольшие дожди. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на воскресенье дожди пройдут в большинстве районов, минимальная температура составит +13…+18 °С, на востоке края +6…+12 °С. Днем на большей территории Приморского края дожди прекратятся и прояснит. Только на севере края местами еще могут наблюдаться небольшие осадки. Дневные температуры начнут повышаться и достигнут привычных летних значений: +23…+30 °С.

Во Владивостоке в ночь на субботу будет ясно, температура воздуха +15…+17 °С. Днем увеличится облачность, в конце дня возможен небольшой дождь. Максимальная температура +21…+23 °С.

В ночь на воскресенье небольшой дождь сохранится. Ночная температура повысится на 2–3 градуса. Днем в воскресенье солнечно, воздух прогреется до +26…+29 °С.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]