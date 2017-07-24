Вода пошла на спад в реках Уссурийска

В месте слияния рек Комаровка и Раковка (районы «Семь ветров» и «Южный») вода пока находится выше уровня выхода более чем на метр. Выход на пойму на участке слияния рек Комаровка—Раковка («Семь ветров») составляет 220 см, на 8.00 17 августа уровень снизился до 374 см (на 24.00 16 августа он составлял 384 см). Также вода начала падать в районе реки Комаровка микрорайона «Южный», на раннее утро ее уровень был 304 см. Остальные реки находятся в берегах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Проезд в село Кроуновка не нарушен. Транспортное сообщение с селом Кондратеновка и поселком Партизан отсутствует, но есть переход для пешеходов. Нарушено автомобильное и пешеходное сообщение со станцией Лемичевка. С улицы Общественной проезд закрыт, в районе проезда со стороны поселка Тимирязевский на другой берег жителей переправляют на «Урале».

Специалисты Водоканала в круглосуточном режиме наблюдают за состоянием шиберов на дамбах в районах «Семи ветров» и Междуречье.

По информации управления ГО и ЧС, ночью с 16 на 17 августа был зафиксирован резкий подъем воды в реке Раздольной в районе Новогеоргиевки. Ночью за четыре часа с 22.00 до 2.00 уровень воды в реке Раздольная (Покровка) поднялся на 57 см и продолжает незначительно повышаться. По предварительным прогнозам, волна может дойти до рек Уссурийского городского округа. Пока такой сценарий развития событий сохраняется.

В зоне предположительного подтопления находятся частные домовладения на улицах Кузнечной, Вейса, Тургенева, в районах «Семь ветров», Пушкинский мост, Мелькомбинат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]