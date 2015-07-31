«Вести: Приморье»: Первоклассные водители готовятся ко встрече с гостями ВЭФ во Владивостоке
Меньше месяца остается до начала Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русский. Организаторы уделяют внимание не только подготовке деловой и культурной программы, но и персоналу, который отвечает за сервис, а значит, в итоге — за впечатления, которые останутся у гостей международной встречи. Знания делового этикета сейчас демонстрируют водители. 200 человек будут работать с участниками официальных делегаций. И это тот случай, когда просто уметь крутить руль - недостаточно. Кандидат должен иметь стаж работы, знать иностранные языки и, в принципе, быть приятным человеком, с которым хочется работать. Но и это не все подводные камни. О требованиях к водителям на международном форуме расскажем в 18.40 в эфире программы «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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