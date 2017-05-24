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В Приморье снова наступит дождливый период

В Приморье снова наступит дождливый период

Фото: Известия

В понедельник, 20 августа, в Приморском крае осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +9…+20 °C, днем воздух прогреется до +25…+32 °C, на побережье прохладней, +18…+24 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Со вторника в Приморье снова начнется дождливый период. К краю подойдет очередной фронтальный раздел и вызовет интенсивные дожди, местами сильные. Облачность и дожди понизят дневной температурный фон на 3–5 градусов, а ночные значения температур останутся в тех же пределах.

Со второй половины недели дожди будут постепенно заканчиваться, и погода наладится.

Во Владивостоке в понедельник облачно, большую часть дня без осадков, лишь к вечеру вероятен небольшой дождь, усилится южный ветер. Суточный ход температур будет сглажен, в пределах +18…+22 °C.

В дальнейшем в городе ожидается дождь с интенсивностью от небольшого до сильного. Температура воздуха понизится на 1–3 градуса.

Во второй половине недели без осадков, вернется солнечная летняя погода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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