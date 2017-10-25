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Последствия ливня ликвидируют в семи муниципалитетах Приморья

Последствия ливня ликвидируют в семи муниципалитетах Приморья

Фото: Администрация ПК

В Приморском крае продолжаются восстановительные работы на дорогах, пострадавших в результате проливных дождей. В настоящий момент Примавтодор справляется с последствиями стихии в семи городах и районах края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Так, в Яковлевском районе восстановлено движение на дороге в село Загорное. В настоящий момент проезд открыт для всех видов транспорта. Сотрудники Примавтодора накануне отсыпали скальным грунтом временный объезд аварийного моста. Сразу после спада воды дорогу отсыпят щебенкой и доведут проезжую часть до нормативного состояния.

В Шкотовском районе техника работает на трассе Артем–Находка, где все еще остается перекрытым движение в районе Смоляниново. Специалисты планируют завершить работы на временном объезде через реку Лобога к вечеру 17 августа.

В Михайловском районе грейдер восстанавливает проезд к селу Васильевка.

Налажено сообщение с селом Кроуновка в Уссурийском городском округе. Однако по-прежнему недоступен проезд в село Кондратеновка.

Кроме того, перекрытым остается сообщение по дороге Еловка–Муравейка в Анучинском районе. Перелив воды отмечается на 11 участках, три из которых расположены на подъезде к самой Муравейке.

В Чугуевском районе затруднен проезд к селу Цветковка. Кроме того, сложная ситуация сложилась и на участках дорог Новомихайловка–Чугуевка–Лазо и Осиновка–Рудная Пристань–Павловка. Здесь проезд возможен только для грузовых автомобилей.

В Пограничном районе затруднен проезд в село Духовское и полностью закрыто движение на дороге Рубиновка–Госграница.

В данных районах специалисты приступят к восстановительным работам сразу после спада воды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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