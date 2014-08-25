На что пойдет федеральная треть миллиарда рублей в Приморье? Видеорепортаж Татьяны Дубко
Треть миллиарда рублей президент России направил в Приморье. Федеральные деньги пойдут на нужды школ и подготовку к пожароопасному сезону. Это решение руководства края. Десятки образовательных учреждений и пожарные части из самых отдаленных территорий уже ждут свои подарки. Их обещают закупить к новому учебному году. Подробности далее.
- Посмотри направо, налево. Вон, состав стоит, аккуратно.
На уроки только за руку с родителями. Для сотен учеников седьмой находкинской школы дорога на занятия растягивается минут на 40 через ж/д пути и оживленную трассу. Крупнейшее учебное заведение округа находится в промзоне. Школьники добираются даже из сел соседнего района. К звонку успевают не все.
Милена Парфёнова, ученица школы № 7 , г. Находка: «Тут много вагонов, а на дороге никто не пропускает. В школу часто опаздываю. Нас ругают».
1400 учеников. Помимо обязательных уроков, дополнительные занятия. На базе семерки несколько центров и кадетские классы. Доставка учащихся — необходима. И в этом году вопрос решат за счет федеральных средств.
На кадрах — июльская встреча главы региона с президентом Владимиром Путиным. По ее итогам в край из федерального бюджета направлена внушительная сумма.
Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Выделено 350 миллионов на социально значимые объекты».
Куда адресовать помощь, решало руководство края.
В приоритете: пожарная безопасность и дети. Федеральные деньги уйдут на покупку школьного оборудования, обновление музыкальных инструментов и транспорт. Так, для отдаленных районов Приморья закупят 10 пожарных машин. Автоцистерны на базе «КамАЗа» отправятся в центральные территории и в северные районы. Также обновят и школьные автопарки. Для края приобретут 39 автобусов. Они одновременно разъедутся по всем районам Приморья.
В седьмой школе уже готовят паркинг и скоро начнут подыскивать квалифицированного водителя.
Татьяна Петрикант, директор школы № 7, г. Находка: «Большого транспорта у школы никогда не было. Это будет действительно подспорье».
Здесь же, в Находке, свой федеральный подарок к учебному году ждет еще одна школа, 14-я. Ремонтные работы к 1 сентября завершены, приемка позади. За парты в этому году сядет 41 класс. Для них — современные кабинеты по профильным предметам: химии, физике и трудам. Добавится еще один, мобильный класс.
Инесса Якимчук, директор школы № 14, г. Находка: «Школа должна идти в ногу со временем. Мобильный класс можно развернуть в любой аудитории, не будет проводов».
Новейшее оборудование и транспорт на своих адресах появятся в ближайшее время. Закупку делают к новому учебному одновременно для всех муниципалитетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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