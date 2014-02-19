Сильный паводок в южном районе Приморья повредил опору ЛЭП

В южном подразделении Приморских электрических сетей (филиал АО ДРСК) введен особый режим работы. 17 августа в результате наклона опоры линии электропередачи 110 кВ было нарушено электроснабжение потребителей Лазовского района и частично Ольгинского района Приморского края. В филиале организована работа оперативного штаба. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу филиала ДРСК ПЭС.

Линия 110 кВ, обеспечивающая электроэнергией Лазовский и частично Ольгинский район, проходит недалеко от реки Партизанская. После продолжительных дождей вода в реке поднялась более чем на полтора метра, в нескольких местах она частично изменила русло, сильно размыты берега. За минувшие сутки из-за паводка одна из опор ЛЭП оказалась в центре русла Партизанской, интенсивное течение размыло фундамент опоры, что может привести к ее падению.

В Партизанский район на место выдвинулись бригады энергетиков Приморских электрических сетей. В аварийно-восстановительных работах будут участвовать специалисты южного, центрального и западного подразделений филиала, всего 20 человек, 6 единиц техники. Задача энергетиков восстановить электроснабжение потребителей. С собой бригады везут временные плавающую и быстровозводимую опоры, которые установят взамен поврежденной паводком. Бригады оснащены всеми необходимыми материалами и инструментами для выполнения аварийно-восстановительных работ. Для доставки бригад и материалов энергетики используют бронированный тягач, так как на ином транспорте подъехать к месту повреждения невозможно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]