Во Владивостоке идет подготовка к проведению Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русский 11—13 сентября. Сервису и качеству обслуживания гостей уделяют особое внимание. Сейчас обучение проходит персонал. Наши корреспонденты узнали, как готовят водителей для привилегированных гостей.

Около пяти тысяч гостей ожидают в этом году на Восточном экономическом форуме. Но личных водителей только двести человек. Они будут обслуживать официальные делегации. Требования к кандидатам жесткие.

Ольга Лесина, руководитель центра подготовки профессиональных квалификаций: «Во-первых, иметь стаж не менее пяти лет. Во-вторых, они должны быть со знаниями иностранных языков, часть, потому что у нас есть часть делегаций иностранных. Кроме этого, они должны быть переориентированными, должны быть улыбчивыми, доброжелательными. Создавать в автомобиле атмосферу такой гостеприимства».

Перед заключением договора каждый проходит обучение. Кандидаты должны знать основные транспортные развязки Владивостока и хорошо ориентироваться в городе. На занятиях повторяют ПДД, но главное, чему учат — быть вежливыми и обходительными.

Антон Горкуша, кандидат в водители ВЭФ: «Возможность пообщаться с людьми, представить свою страну на таком грандиозном международном событии».

Половина из пришедших на обучение уже работали на форуме в прошлом году. В основном, мужчины. Оплата по договору — около 250 рублей в час. Рабочий день зависит от расписания пассажира. Кандидаты говорят, что приходят на такую работу не ради денег.

Александр Иванов, кандидат в водители ВЭФ: «Попрактиковать английский в том числе. Если будет иностранный гражданин. Поскольку имею собственный бизнес, не исключено, что могу завести полезные знакомства на форуме».

Евгений Сотников, кандидат в водители ВЭФ: «Это немаловажно — пообщаться с гостями и вообще посмотреть тематические площадки, которые на форуме, потому что к ним есть доступ. Ну и так, для общего развития, для себя».

Возить гостей форума будут на новых автомобилях «Хёндай». Пока водители изучают характеристики машины премиум-класса только по инструкциям и видеообзорам. Сесть за руль они смогут ближе к началу форума. На сегодняшний день обучение прошли уже почти 170 человек. А до 25 августа штат водителей полностью сформируют.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]