ТОП-3 сюжетов "Вести:Приморье" на уходящей неделе
Сайт vestiprim представляет три самых популяных видеорепортажа программы "Вести:Приморье" на минувшей неделе с 11 по 18 августа 2018 года
1 место -«Корабль-призрак» выбросило на берег во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной. "Рыбацкую лодку из Северной Кореи вынесло к берегам Владивостока. Отдыхающие на пляже подняли шум, интернет кипит догадками, как шхуна оказалась у острова Русский. Тем более, что это не первый подобный случай за лето." - 12045 просмотров.
2 место - Историческую находку обнаружили жители поселка Зарубино. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко. "Историческую находку обнаружили жители поселка Зарубино на полуострове Краббе. Они нашли камень с китайскими иероглифами. Оказалось, что это могильная плита. Правда, корейской семьи. Находка уже прошла экспертизу краеведческого музея, а наши корреспонденты нашли ответы на многие вопросы." - 6684 просмотров.
3 место - Тарасенко выгнал со стройки нерадивого застройщика. Видеорепортаж Татьяны Дубко. "Долгострои Владивостока сдвинутся с мертвой точки. Глава региона Андрей Тарасенко лично проинспектировал самые проблемные объекты города и встретился с дольщиками многоэтажек. Чтобы решить многолетние проблемы жителей, администрация края приняла решение взять на себя обязательства по каждому из домов. " - 2673 просмотров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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