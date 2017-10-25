Проезд по трассе Владивосток-Находка восстановили в Приморье (фото)
Восстановлен проезд по трассе Артем–Находка в районе Смоляниново. Временный объезд аварийного моста через реку Лобога открыт для движения всех видов транспорта, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на информацию краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства.
Как сообщали 15 августа "Вести:Приморье" в результате проливных дождей движение в Смоляниново по трассе Артем—Находка было перекрыто.
«Накануне ночью была уложена дополнительная железобетонная труба. После этого дорожники отсыпали временный объезд моста через реку Лобога и открыли движение для транспорта», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, стал возможен проезд в село Еловка в Анучинском районе, однако в село Муравейка проезда из-за переливов воды на дороге пока еще нет.
Дорожная техника Примавтодора ждет спада воды, чтобы также начать работы по восстановлению проездов к селам Духовское в Пограничном районе, Кондратеновка в Уссурийском городском округе, Васильевка в Михайловском районе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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