Проезд по трассе Владивосток-Находка восстановили в Приморье (фото)

Восстановлен проезд по трассе Артем–Находка в районе Смоляниново. Временный объезд аварийного моста через реку Лобога открыт для движения всех видов транспорта, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на информацию краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщали 15 августа "Вести:Приморье" в результате проливных дождей движение в Смоляниново по трассе Артем—Находка было перекрыто.

«Накануне ночью была уложена дополнительная железобетонная труба. После этого дорожники отсыпали временный объезд моста через реку Лобога и открыли движение для транспорта», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, стал возможен проезд в село Еловка в Анучинском районе, однако в село Муравейка проезда из-за переливов воды на дороге пока еще нет.

Дорожная техника Примавтодора ждет спада воды, чтобы также начать работы по восстановлению проездов к селам Духовское в Пограничном районе, Кондратеновка в Уссурийском городском округе, Васильевка в Михайловском районе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]