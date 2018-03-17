Штормовое предупреждение об опасных явлениях объявлено в Приморье

Центральные районы Приморья может накрыть опасное природное явление, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примгидромета.

18 августа, на реке Уссури у с.Кокшаровка (Чугуевский район) при прохождении максимальных уровней дождевого паводка создаётся угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления, с подтоплением с.Кокшаровка, участков дорог, сельхозугодий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]