Тайфун «Румбия» может повлиять на погоду в Приморье
Утром 17 августа тропический шторм «Румбия» вышел на Китай. В течение суток он продолжит смещаться в западном, северо-западном направлении. Затем вихрь повернёт на северо-восток и ориентировочно в начале следующей недели выйдет на Желтое море.
Прямого влияния на погодные условия Приморского края шторм не окажет. Возможно лишь его косвенное влияние, так как в это время над краем будет смещаться атмосферный фронт, и не исключено его обострение. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Примпогода.
Накануне из тропической депрессии, которая кружила не далеко от Филиппинского моря, образовался новый тропический шторм с порядковым номером 19, который получил имя «Сулик». Утром 18 августа он находился в районе с координатами 17,1° с.ш. и 142,0° в.д. Давление в центре вихря достигло 998 гПа, максимальный ветер в близи его центра усиливается до 25 м/с, смещается вихрь в северо-западном направлении со скоростью около 30 км/ч. В ближайшие выходные он, не меняя направления движения и интенсивно углубляясь, продолжит смещаться над акваторией океана. Ориентировочно в начале следующей недели «Сулик» подойдёт к острову Кюсю, обрушив на него тропические ливни и штормовой ветер. Ориентировочно к середине недели шторм может выйти на Японское море.
В при экваториальной части Тихого океана зародилась ещё одна тропическая депрессия, которая имеет хорошие шансы на дальнейшее развитие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.08.2018 Угрожают ли Приморью тропические штормы, «гуляющие» в Тихом океане
-
19.07.2018 В сторону японских островов Рюкю движется новый тропический шторм
-
30.08.2017 Сайт Примпогода выступил с заявлением по поводу тайфуна "Санву"
-
23.09.2014 К южным районам Японии приближается тайфун «Фонг-Вонг»
-
08.08.2018 Тропический шторм обрушится на Владивосток
-
01.08.2017 8–10 августа тайфун Noru выйдет на Приморье
Добавить комментарий