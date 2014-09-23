Тайфун «Румбия» может повлиять на погоду в Приморье

Утром 17 августа тропический шторм «Румбия» вышел на Китай. В течение суток он продолжит смещаться в западном, северо-западном направлении. Затем вихрь повернёт на северо-восток и ориентировочно в начале следующей недели выйдет на Желтое море.

Прямого влияния на погодные условия Приморского края шторм не окажет. Возможно лишь его косвенное влияние, так как в это время над краем будет смещаться атмосферный фронт, и не исключено его обострение. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Примпогода.

Накануне из тропической депрессии, которая кружила не далеко от Филиппинского моря, образовался новый тропический шторм с порядковым номером 19, который получил имя «Сулик». Утром 18 августа он находился в районе с координатами 17,1° с.ш. и 142,0° в.д. Давление в центре вихря достигло 998 гПа, максимальный ветер в близи его центра усиливается до 25 м/с, смещается вихрь в северо-западном направлении со скоростью около 30 км/ч. В ближайшие выходные он, не меняя направления движения и интенсивно углубляясь, продолжит смещаться над акваторией океана. Ориентировочно в начале следующей недели «Сулик» подойдёт к острову Кюсю, обрушив на него тропические ливни и штормовой ветер. Ориентировочно к середине недели шторм может выйти на Японское море.

В при экваториальной части Тихого океана зародилась ещё одна тропическая депрессия, которая имеет хорошие шансы на дальнейшее развитие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]