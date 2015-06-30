Тушу огромного лохматого монстра вынесло на дальневосточный берег (видео, фото)
Жители Камчатки обсуждают необычное существо, выброшенное на берег в районе села Пахачи. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ИА «Кам 24», фотографии с места событий распространил один из участников группы «Камчатка» социальной сети «Фейсбук».
«Делюсь с вами этой невероятной находкой. Что самое интересное, что оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо. Вот если бы отправить ученых в это место, чтоб они на это чудо посмотрели. Может, нам океан подбросил загадку. Или оно просто сгниёт и оставит о себе лишь воспоминания, и опять же неизведанный человеком простор океана», – написал автор поста.
Фото и видео с места событий активно разошли в соцсетях. Комментаторы прозвали существо «шерстяным кальмаром» и «морским мамонтом».
Ученые, впрочем, ничего сверхестественного в необычной находке местных жителей не увидели. По мнению заведующего лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергея Корнева, на берег выбросило останки разлагающегося кита.
«Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр», – сообщил Сергей Корнев.
Необычные находки время от времени происходят и на берегах Приморского края. Так, в ноябре 2017 год "Вести:Приморье" сообщали, что "К берегам Приморья вынесло необычное существо(фото)".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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