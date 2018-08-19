В результате жуткого ДТП пикап перевернулся на крышу в Приморье
В Приморье в городе Находка произошло массовое ДТП. Судя по фотографии с места автоаварии, в результате сильного удара пикап перевернулся на крышу, а передняя часть одной легковушки серьезно повреждена. Другие подробности ДТП пока не приводятся. О пострадавших информации нет,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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