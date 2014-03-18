Паcсажиры "сдали" полиции водителя-"торопыжку" во Владивостоке

Субботним вечером 18 августа на остановке «Центр» во Владивостоке пострадала пассажирка автобуса."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт kp.dv.ru.

По словам очевидцев, женщина выпала из транспорта по вине водителя, резко ударившего по газам. Возмущенные таким произволом граждане не дали гастарбайтеру спокойно уехать и заставили дождаться вызванного ими же наряда госавтоинспекции. Женщина не смогла подняться сама, ее госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства инцидента, ведется проверка.

Добавим, что в этом году на три года колонии-поселения был осужден водитель автобуса № 54, молодой уроженец Киргизии, насмерть сбивший женщину-пешехода в районе Третьей рабочей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]