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Вчера, 21:11
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Во Владивостоке «Марк II» не справился с управлением и врезался в Honda HR-V

Во Владивостоке «Марк II» не справился с управлением и врезался в Honda HR-V

ДТП произошло на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dps_vl.

«Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и столкнулся с Honda HR-V. Образовалась пробка.», — говорится в сообщении. О пострадавших информации нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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