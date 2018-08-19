Во Владивостоке «Марк II» не справился с управлением и врезался в Honda HR-V

ДТП произошло на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dps_vl.

«Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и столкнулся с Honda HR-V. Образовалась пробка.», — говорится в сообщении. О пострадавших информации нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]