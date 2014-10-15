Ахояна не пустили под землю

Под центральной площадью опять предлагают строить три яруса торговых и развлекательных площадей с парковкой. На градостроительный совет в пятницу, 17 августа, вынесли давнюю мечту бизнесмена Ахояна. Архитекторы и проектировщики назвали это «полетом фантазии», который воплотить нельзя. Впрочем, по словам Виталия Веркеенко, концептуально центральную площадь Владивостока будут переустраивать в ближайшие пять лет.

О переосмыслении пространства площади Борцов Революции говорят уже лет 20. Первой компанией, которая предложила идти под землю еще в 2004 году был небезызвестный «Корстон», который занимается отелями и развлекательной инфраструктурой. На первом ярусе тогда хотели открыть казино, на втором − парковку, всего около 30 000 кв. м. Однако с выходом закона о том, что казино могут работать только в специальных игорных зонах, идея превратилась в тыкву.

В 2013 году компания, связанная с портовиками, пыталась выполнить комплексную проработку пространства − с тем чтобы объединить площадь перед железнодорожным вокзалом и центральную, перекрыв железнодорожные пути. «Я так понимаю, это было необходимо из-за строительства нового международного морского вокзала, который бы обслуживал лайнеры», − объясняет Владимир Прокуров, директор группы проектных компаний «Аргус-Арт». Кроме морского терминала, были планы организовать пассажирский терминал для работы с пригородными электричками и «накрыть» железную дорогу там, где идет посадка на междугородние поезда.

Было несколько других инвесторов с наполеоновскими планами. Так, 10 лет назад на освоение площади сделала заявку компания «Центр "Строй"» (директор − Сурен Ахоян, брат депутата ЗС ПК Галуста Ахояна). Сейчас она снова вышла на администрацию Владивостока. с тем чтобы построить парковку под центральной площадью. И с готовностью представить концепцию развития всей площади и пространства до вокзала. Инвестор готов вкладываться быстро. Правда, пока не во что − проект видится утопичным и непроработанным.

Впрочем, пространство центральной площади так или иначе переобустроят. По словам главы Владивостока Виталия Веркеенко, произойдет это в ближайшие пять лет в два или три этапа: «Инвестор планирует построить три уровня под центральной площадью. Мое требование − учесть нормативы. У нас норматив: на 100 кв. м площади − 10 парковочных мест. По грубым подсчетам, это 250 "квадратов". То есть в 2,5 раза парковочная территория должна быть больше торговой. А инвестор отталкивался от того, чтобы разгрузить центр от безобразных парковок, раскиданных по городу. У нас согласован проект организации движения в центре, парковок дорожно-уличной сети, на которой разместилось 3100 автомобилей. Мы говорим не о дополнительной загрузке центра города, а о том, что грамотно организованная парковка позволит с дорожно-уличной сети убрать еще 1000 машин, освободив "фасад" для туристов. Нужно учитывать, что в этом месте у нас планировалось размещение автобусной станции − мы ее уберем от железнодорожного вокзала. Как и на Фокина в текущем формате она невозможна. Поэтому я и предложил инвестору вместе с нами сделать детализированный документ, который захватит территорию от площади Фокина, многоярусной парковки, которая там планируется, до территории Главпочтамта, где разместится другая многоярусная парковка − на месте бывшего разворотного кольца трамвая. При этом у нас планируется легкое метро, которое будет отходить примерно оттуда же. Планируется строительство нового вокзала прибрежных сообщений − связь с островами, морское такси... Перекрыть железную дорогу можно. Но когда я разговаривал с инвестором, мне говорили, что первая очередь будет реализована сразу, а парковочные места − во вторую. Надо предусматривать их сразу».

Проект выполнила организация «Аргус-Арт», еще в 2009 году он прошел согласование. На эскизах, которые показывает Владимир Прокуров, нет даже стелы «Владивосток − город воинской славы» и стоят печати девятилетней давности. 1,5 этажа по концепции занимает подземная парковка на 950 машин, которая находится ниже уровня моря, еще 1,5 − культурно-развлекательный центр (а это, как правило, означает «торговый»). Всего собирались осваивать 40 000-42 000 «квадратов».

Сейчас проект проработали глубже, но в целом концепт сохранился. Добавилось предложение по перекрытию железной дороги и разрозненных пространств, рядом стоящих с портовыми сооружениями. «Я практик и понимаю, что для перекрытия железной дороги нужна заинтересованность властей и бизнеса, − говорит директор "Аргус-Арт" Владимир Прокуров. − Поэтому мы предлагаем создать три уровня».

Первый уровень над железной дорогой − это автомобильная парковка на 1000 мест (на уровне парковки «белого дома», которая, кстати, при всей новизне проекта никуда почему-то не делась). Второй − торгово-развлекательный, около 30 000 «квадратов». Третий − прогулочно-транзитный, со зданиями. По схеме 1/3 площади − парковка, остальное − торгово-развлекательная зона. Проект, конечно, скорее − мечта. Идею градсовет вежливо похвалил, но все признали: так быть не может хотя бы в силу технических особенностей пространства. К тому же мемориал Борцам за власть Советов и здания, которые являются памятниками архитектуры, и охранная зона торгового дома Кунста и Альберса никуда не денутся.

«Творческий замах мне нравится. Я бы "одеяло", которое накинули на железнодорожные пути, опустил и в той части, где море. Тем самым приоткроется многоплановость уходящей в сопку архитектуры. Сейчас скучные стеклянные фасады "запирают" морской фасад, и мы просто видим свое отражение, − говорит гендиректор ООО "Архибат" Дмитрий Батищев. − Площадку перед администрацией края, конечно, надо забирать, сносить паркинг. Развивать эксплуатируемую кровлю. Нужно еще подумать о железнодорожных путях − по сути это будет перекрытое тоннельное пространство. Кроме электротранспорта там ездят тепловозы, которые задымляют воздух. Может быть, надо заглублять железнодорожные пути. А так идея нормальная, везде в мире есть такие пространства, и они тяготеют к центру».

Член-корреспондент РААСН, профессор Международной академии архитектуры, главный градостроитель мастерской территориального планирования ОАО «Приморгражданпроекта» Ирина Самойленко замечает: сперва надо было делать опорный план, комплексную оценку территории, наносить все ограничения, зоны охраны, водоохранную зону, делать развертки со всех ракурсов. «Второй вопрос − транспортная схема. В этом месте идет узкий проект в сторону порта. Я поняла, что тут идут сплошные парковки, а сверху − зеленые зоны. А ведь это место, где можно провести дополнительную транспортную связь в сторону полуострова Шкота», − добавляет Ирина Самойленко.

«Идея перекрыть железнодорожные пути мне кажется хорошей, − констатирует первый замглавы Алексей Литвинов. − Это территория, которая сейчас не используется никак − только для транспорта. Что касается сложностей и замечаний: надо определиться с концепцией развития города. Либо мы способствуем появлению новых, пусть и вместе с торговыми площадями, парковочных мест, либо нет. Если да, мы провоцируем появление автомобилей. Дороги шире не станут, машины пока не летают. Если нет, надо понять, как мы обеспечиваем транспортом эту территорию. Тогда мы вынуждены пересмотреть свое отношению к общественному транспорту. Строить такой огромный объект и обеспечивать его парковочными местами по нормативам нельзя. Даже если мы это сделаем, я не уверен, что мы сможем обеспечить их комфортным въездом и выездом. Может быть, имеет смысл иначе взглянуть на парковочные места и их необходимость. Мне кажется, основная вещь для осмысления − это транспортная система».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]