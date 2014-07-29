У экс-капитана ХК "Адмирал" обнаружена страшная болезнь

Бывший капитан владивостокского клуба "Адмирал" Самвел Мнацян столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем. У 28-летнего российского защитника было выявлено онкологическое заболевание, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт gazeta.ru.

Напомним, что Мнацян выступал за ХК "Адмирал" (Владивосток" с 2015 по 2018 годы. За «моряков» игрок обороны за три сезона провел 141 встречу, забросил 3 шайбы, сделал 8 голевых передач, заработал 224 минуты штрафа, совершил 336 силовых приемов, 176 раз блокировал броски соперника. Защитник Самвел Мнацян с 29 декабря 2017 года выходил на лед с капитанской повязкой. После окончания прошлого сезона КХЛ защитник перешел в "Сибирь" (Новосибирск).

В настоящее время Самвел проводит сеансы терапии в одной из клиник Германии. Несмотря на болезнь, хоккеист также находит в себе силы тренироваться.

«Самочувствие у Самвела в порядке, он тренируется, ходит в зал. На льду он пока не занимается, находится в Германии. Мы ждем уточненного диагноза, и как врачи расскажут, то будем понимать весь процесс. Мы держали эту информацию в секрете, чтобы никого не травмировать, и до определенного времени она не должна была выходить», — цитирует ТАСС агента 28-летнего россиянина Шуми Бабаева.

Мнацян стал игроком «Сибири» в мае этого года, подписав с новосибирской командой двухлетний контракт. Проблемы со здоровьем уроженец Омска стал ощущать во время предсезонного сбора, когда почувствовал сильные боли в спине.

Медицинское обследование показало, что у хоккеиста образовалась опухоль, после чего Мнацян со своими представителями обратились к специалистам из Германии. Те в свою очередь подтвердили онкологическое заболевание у россиянина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]