«Международный аэропорт Владивосток» поздравил ветеранов-авиаторов с наступающим Днем Воздушного Флота. 27-ая праздничная встреча и концерт прошли в городе Артем.

Пилоты, стюардессы, диспетчеры и представители многих других, не менее важных для авиации профессий. Почти 500 ветеранов, которые прокладывали воздушные пути по всему Дальнему Востоку, собрались сегодня на празднике Воздушного Флота в Артеме.

Владимир Филимончиков, директор по производству «Международного аэропорта Владивосток»: «Все те люди, которые присутствуют на этом празднике, это то поколение, которое создало гигантскую базу для того, что бы в настоящее время к нам летали, от нас летали самолеты всего практически мира, всех авиакомпаний».

Ветераны отмечают, что эта традиционная встреча очень важна для них. Чтобы увидеться с друзьями, вспомнить молодость и трудовые будни, на праздник приезжают со всей страны. У каждого своя неповторимая история и искренняя любовь к небу.

Наталья Дмитриева, ветеран-авиатор: «Занималась парашютным спортом. Затем я попала в стюардессы. Пролетала 14 лет стюардессой. Закончила авиационный институт и после авиационного института я работала начальником смены 22 года».

Наталья Дмитриева продолжает работу на благо дальневосточной авиации и сейчас преподает в институте. На встрече много говорили о том, что преемственность профессии необходима, чтобы воздушный флот развивался.

Владимир Хитрихеев, председатель объеденной профсоюзной организации авиационных работников «Владивосток»: «Это будущее. Придет нам смена — значит, будут жить традиции, будут жить авиационные предприятия. И, самое главное, край, население Дальнего Востока будет обеспечено авиационными перевозками».

Сегодня «Международный аэропорт Владивосток» является одним из лидеров среди воздушных гаваней Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуживаемых пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]