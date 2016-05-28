В Приморье активно развивают сельхозпроизводство. Так, в Анучинском районе находится ферма, одна из немногих в крае, где выращивают гусей. А вместе с ними — цыплят, уток и свиней. Как происходит рождение бройлерных птичек?

Маленькие желтые комочки вполне могли бы сойти за домашнего любимца. Только вот быстро растут, да и предназначение у них немного иное. Но для работников фермы каждый выводок — как собственные дети.

- Этим малышам всего один день, но они уже достаточно самостоятельные. В этом выводке 1300 цыплят, и это еще мало. Весной за один раз могут вылупиться до 5 тысяч маленьких птенчиков.

Таких цыплят называют «суточные». Вылупляются они с небольшим промежутком, но в течение дня весь выводок появляется на свет. У этих малышей, как говорит местный коллектив, пока «кормушки-пелёнки». Они еще не доросли до «взрослых». А вот те, что постарше, клюют уже из кормушек с бортиками. Размер позволяет.

Валентина Разумная, бригадир-животновод: «Вот это и есть чешский доминант, крапчатые. Они потом вырастут, через 4 месяца будут как курочка Ряба, и начинают рано нестись: 4—4,5 месяца».

А здесь цыплята появляются на свет. В первые дни закладки — когда яйцо перемещают в инкубатор — устанавливают температуру 38,3. И дальше в течение 21 дня понемногу снижают. В выводном шкафу столбик термометра держится на отметке 37. А влажность стоит 70 %. Если этот показатель будет ниже, родится меньше цыплят.

Выращивают на этой ферме еще уток и гусей. Они более свободолюбивые, чем куры. Поэтому для их содержания вольера мало. Они любят погулять. И при любой возможности спешат в открытую дверь.

Сейчас приморские животноводы выходят на новые рынки сбыта. На ферме в Чернышевке планируют собирать пух и поставлять его предпринимателям для производства готовых изделий, таких, как подушки. А краевые власти готовы продвигать такие инициативы и дальше — наладить партнерство с китайскими компаниями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]