В мир современной фотографии приглашает зрителей Приморская картинная галерея. В залах на Партизанском проспекте открылась выставка московского фотографа Елены Захцер. Ее работы уже вошли в коллекции русских музеев, многие отмечены наградами международных конкурсов.

Идею этой выставки краевая галерея вынашивала три года — с момента знакомства с Еленой Захцер на фестивале «Интермузей». По первому образованию Елена математик, что отражается в виртуозной геометрии ее работ. А когда заканчивала ВГИК по специальности «арт-фото», ее упрекали за слишком красивые «Бальные танцы», словно прорисованные пастелью.

Светлана Руснак, заместитель директора Приморской картинной галереи: «Елена Захцер — это интереснейший российский фотохудожник, которая очень мобильна в разных жанрах, но нам были интересны именно ее социальные проекты как фотографа и абстрактная фотография».

Сделать фотографию доступной для слепых и слабовидящих — цель проекта под названием «Трансформации». Это портреты известных дирижеров в окружении нот и музыкальных образов. Яркие краски — тем, кто видит, а для тех, кто познает мир на ощупь, Елена мечтает сделать эти работы объемными. Впрочем, объем изображения и фантазии отличает здесь каждый экспонат.

Андрей Ефимов, фотограф (пос. Кавалерово): «Авторская мысль читается без каких-то подсказок. Это объемное изображение, которое хочется потрогать, такое нечасто видишь».

Долго рассматривать и пытаться понять — это уже про абстрактную фотографию. На этикетках — награды конкурсов во Франции и Америке. Этажи небоскребов у Елены Захцер превращаются в фантастические полотна.

А стена старого дома открывает целую историю. Из реальных предметов художник создает свою картину.

Горазда Лунекова, искусствовед: «И благодаря этому мы видим кругляшочек над домиком — может, это солнце, может, это звезда, которая первая зажглась. А на самом деле это дырка на стене. Как эта дырка превращается в солнце или звезду — это делает художник. Именно в этом его волшебство».

В волшебстве Елены Захцер каждый находит что-то свое. Эксперт моды буквально читает напутствие дизайнерам.

Иван Федоров, дизайнер: «Использовать эти изображения, эти фотографии принтами на одежде или какие-то элементы брать. На серо-черном фоне изображение музыканта с инструментом или движении — это было бы популярно».

Выставка московского мастера фотографии — это подарок профессионалам и новые художественные открытия для зрителей. «Миры Елены Захцер» во Владивостоке до 9 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]