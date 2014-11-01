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Российские авиакомпании ведут продажу льготных билетов. Видеорепортаж Максима Каленника

Российские авиакомпании возобновили продажу льготных билетов. На субсидирование перелетов для дальневосточников выделили дополнительные средства. По оценке авиаперевозчиков, льготных билетов хватит на 10 дней.

Сегодня большого ажиотажа в кассах крупнейшей российской авиакомпании пока не наблюдается. В основном, жители региона в это время наоборот уже возвращаются из отпусков. Тем не менее, перевозчики готовы продать 70 тысяч льготных билетов.

Максим Каленник, корреспондент: «В авиакомпаниях говорят, что выделенных лимитов хватит на полторы недели продаж и советуют поторопиться. Ведь стоимость перелетов из Владивостока более чем доступна:

- в Новосибирск — около 6 тысяч рублей и столько же к вулканам на Камчатку;

- в Хабаровск всего 2 тысячи рублей;

- в Якутск около 7 тысяч рублей;

- и наконец, на запад, в столицу — около 8 тысяч рублей».

Предыдущие продажи льготных билетов состоялись весной — тогда это вызвало настоящий переполох, дальневосточники раскупили билеты в считанные дни. И вот программу субсидированных тарифов продлили по решению Росавиации и Минтранса России. Выделены дополнительные средства.

Ольга Грязева, житель Владивостока: «Лечу в Петербург, к родне, я сама с Ленинграда и, конечно, хочется чтобы билет подешевле был».

Купить авиабилеты пониженной стоимости смогут приморцы, которым еще нет 23-х лет, мужчины старше 60-ти и женщины старше 55-ти лет. Также, согласно субсидированной программе, последний день полета должен быть до 30 ноября включительно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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