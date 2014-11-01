Российские авиакомпании возобновили продажу льготных билетов. На субсидирование перелетов для дальневосточников выделили дополнительные средства. По оценке авиаперевозчиков, льготных билетов хватит на 10 дней.

Сегодня большого ажиотажа в кассах крупнейшей российской авиакомпании пока не наблюдается. В основном, жители региона в это время наоборот уже возвращаются из отпусков. Тем не менее, перевозчики готовы продать 70 тысяч льготных билетов.

Максим Каленник, корреспондент: «В авиакомпаниях говорят, что выделенных лимитов хватит на полторы недели продаж и советуют поторопиться. Ведь стоимость перелетов из Владивостока более чем доступна:

- в Новосибирск — около 6 тысяч рублей и столько же к вулканам на Камчатку;

- в Хабаровск всего 2 тысячи рублей;

- в Якутск около 7 тысяч рублей;

- и наконец, на запад, в столицу — около 8 тысяч рублей».

Предыдущие продажи льготных билетов состоялись весной — тогда это вызвало настоящий переполох, дальневосточники раскупили билеты в считанные дни. И вот программу субсидированных тарифов продлили по решению Росавиации и Минтранса России. Выделены дополнительные средства.

Ольга Грязева, житель Владивостока: «Лечу в Петербург, к родне, я сама с Ленинграда и, конечно, хочется чтобы билет подешевле был».

Купить авиабилеты пониженной стоимости смогут приморцы, которым еще нет 23-х лет, мужчины старше 60-ти и женщины старше 55-ти лет. Также, согласно субсидированной программе, последний день полета должен быть до 30 ноября включительно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]