Приморские студенты больше работают, чем развлекаются

Пока студенты и начинающие специалисты только готовятся к активному поиску работы, аналитики решили узнать, что занимает основную часть времени при учебе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

Больше половины (61%) вчерашних студентов Приморья утверждают, что значительную часть времени у них занимало обучение, на втором месте (14%) идет работа ради будущей карьеры или ради денег. Почему-то многие считают, что студенты только развлекаются во время учебы, но результаты опроса говорят, что это не совсем так: признались в том, что они бездельничали и ждали получения диплома только 7% участников опроса, а 3% слишком увлекались вечеринками.

Чему именно пришлось научиться приморцам за время обучения? Больше половины (62%) развили общие интеллектуальные способности, 45% научились находить выход из самых сложных ситуаций, 50% приобрели общие профессиональные навыки, 25% - самодисциплине.

Конечно, среди участников опроса были и те, кто хорошо повеселился за время учебы или занимался устройством личной жизни. Но их оказалось совсем немного, всего 7% и 3% соответственно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]