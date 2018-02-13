За прошедшую неделю средства автоматической фиксации выявили порядка 22 тысячи нарушений ПДД на дорогах Приморья

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 21 тыс. 991 дело об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 13 млн. 267 тыс. 500 рублей. Из них за превышение скорости вынесено 19 тыс. 813 постановлений о наложении штрафа на сумму 10 млн 700 тыс. 500 рублей, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой – 1 тыс. 188 дел на сумму 1 млн 779 тыс. рублей, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 946 дел на сумму 568 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 62 административных материала.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]