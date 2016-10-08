Рейсовый автобус загорелся во Владивостоке (видео)

Утром 20 августа на остановке общественного транспорта в районе Тихой задымился двигатель рейсового автобуса, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на видео, поступившее на WhatsApp программы.

Автор видеоролика добросовестно зафиксировал на камеру все развитие происшествия. На кадрах видно, как из моторного отделения автобуса повалили огромные клубы дыма, которые заволокли собой всю округу. Водители автобуса бросились за огнетушителями и сбили пламя.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]