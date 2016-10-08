Рейсовый автобус загорелся во Владивостоке (видео)
Утром 20 августа на остановке общественного транспорта в районе Тихой задымился двигатель рейсового автобуса, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на видео, поступившее на WhatsApp программы.
Автор видеоролика добросовестно зафиксировал на камеру все развитие происшествия. На кадрах видно, как из моторного отделения автобуса повалили огромные клубы дыма, которые заволокли собой всю округу. Водители автобуса бросились за огнетушителями и сбили пламя.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.01.2018 Автобус рейса "Владивосток-Терней" попал в массовое ДТП около Чугуевки в Приморье (видео)
-
30.12.2017 Автобус рейса "Арсеньев-Владивосток" загорелся под Уссурийском
-
28.08.2017 На трассе Осиновка-Рудная Пристань Лэнд Круизер таранил рейсовый автобус(фото)
-
11.06.2017 Во Владивостоке поднимаются клубы дыма над супермаркетом "ОК"(фото)
-
13.11.2016 В Приморье перевернулся рейсовый автобус(фото,видео)
-
08.10.2016 Во Владивостоке на ходу загорелся маршрутный автобус
Добавить комментарий