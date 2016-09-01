Восстановлено полноценное движение на дорогах Анучинского района
Дороги Анучинского района приведены в нормативное состояние после перемывов, вызванных прошедшими ливнями. На выходных здесь работали 10 единиц техники.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящий момент техника Примавтодора грейдирует размытые дороги в Чугуевском районе. Чтобы привести их в нормативное состояние, потребуется три дня. Также будет восстановлен основной проезд к селу Васильевка в Михайловском районе, где осадки смыли грунт с водопропускной трубы.
Кроме того, со спадом воды можно будет восстановить дорожное сообщение на дороге Загорное–Краснояровка в Анучинском районе и проезд к селу Фурманово в Ольгинском районе. Специалисты уточняют, что угрозы населению нет, социальные объекты функционируют в нормальном режиме, продукты питания, топливо завезены.
Напомним, транспортное сообщение было нарушено с шестью населенными пунктами после выпадения большого количества осадков 15 августа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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