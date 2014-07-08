Более 300 пар поженились в «магическую» дату в Приморье
В отделах ЗАГС Приморского края 18 августа 2018 заключили брак 308 пар молодоженов.
Как рассказали «Вестям: Приморье» в краевом департаменте ЗАГС, во Владивостоке зарегистрировались 94 пары, 214 пар – в городах и районах Приморья, в том числе, 35 пар – в Уссурийске, 28 – в Находке, по 18 – в Артеме и Лесозаводске, 12 – в Арсеньеве.
Большинство из решивших создать семьи целенаправленно выбрали в качестве дня рождения своей семьи «зеркальную» дату – 18.08.2018, в надежде на помощь в семейной жизни магии цифр. Многие будущие молодожены для подачи заявления на регистрацию брака заранее еще в январе—марте этого года обратились в органы ЗАГС Приморского края.
А 8 июля, в День семьи, любви и верности, в крае зарегистрировалось более 360 пар, а всего же с начала года в Приморье заключено 7 306 браков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.07.2018 Ольга Андросова: "362 пары сыграют свадьбу в День семьи, любви и верности в Приморье"
-
09.02.2018 Шокирующее число браков, заключенных в Приморье, напугало работников ЗАГСов
-
05.04.2017 Мужчины Приморья предпочитают жениться в возрасте от 25 до 34 лет
-
06.07.2016 В День семьи, любви и верности в Приморье появится 160 новых семей
-
07.07.2015 В Приморье за долгую совместную жизнь выдают медали
-
08.07.2014 В Приморье празднуют День семьи, любви и верности
Добавить комментарий