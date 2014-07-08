Более 300 пар поженились в «магическую» дату в Приморье

В отделах ЗАГС Приморского края 18 августа 2018 заключили брак 308 пар молодоженов.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в краевом департаменте ЗАГС, во Владивостоке зарегистрировались 94 пары, 214 пар – в городах и районах Приморья, в том числе, 35 пар – в Уссурийске, 28 – в Находке, по 18 – в Артеме и Лесозаводске, 12 – в Арсеньеве.

Большинство из решивших создать семьи целенаправленно выбрали в качестве дня рождения своей семьи «зеркальную» дату – 18.08.2018, в надежде на помощь в семейной жизни магии цифр. Многие будущие молодожены для подачи заявления на регистрацию брака заранее еще в январе—марте этого года обратились в органы ЗАГС Приморского края.

А 8 июля, в День семьи, любви и верности, в крае зарегистрировалось более 360 пар, а всего же с начала года в Приморье заключено 7 306 браков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]