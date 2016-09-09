«Вести: Приморье»: Во Владивостоке прошли соревнования по дуатлону

Бег, велосипед, потом опять бег — и все это по пересеченной местности. Соревнования по дуатлону состоялись на острове Русский. Десятки горожан разных возрастов вышли на дистанцию. Подробнее расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]