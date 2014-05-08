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Почти 140 кг просроченной рыбы изъято из оборота во Владивостоке

Почти 140 кг просроченной рыбы изъято из оборота во Владивостоке

Фото: spb.doski.ru

В результате проведенной во Владивостоке проверки мест хранения рыбной продукции, морозильных складских помещений и камер хранения на одном из предприятий должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области было обнаружено почти 100 кг просроченного филе минтая и 40 кг просроченной кеты. Продукция исключена из оборота.

При осмотре рефрижераторного контейнера было обнаружено филе трески мороженое весом 95,25 кг, с датой изготовления - 18-24.08.2017. Срок годности продукции, согласно маркировке изготовителя, - 10 месяцев. Кроме того, при осмотре морозильной камеры установлено, что в ней хранилась партия кеты весом 40 кг, срок годности на которую также истек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

На указанную продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции.

В отношении юридического лица возбуждено административное производство. Продукция изъята из оборота, по окончании административного разбирательства она будет утилизирована или уничтожена. На юридическое лицо будет наложен штраф.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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