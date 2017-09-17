В Приморье ищут пропавшую пожилую женщину

Пожилая женщина Нестеренко Антонина 1947 года рождения ушла из пансионата «Синяя птица», ул. Лазурная, 27 Б, в районе Шаморы и не вернулась в обеденное время 22 июля 2018 года. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, седые волосы, стрижка короткая.

Была одета в бежевую футболку с накладными карманами, спортивные темно-синие штаны и закрытые черно-красные шлепанцы.

Ведущие поиски обращают внимание, что женщина может быть дезориентирована, у нее полная потеря памяти.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей Нестеренко Антонины, просьба позвонить по тел.: 8 (423) 238-8-03 или 102. Тел.: волонтеров: 8-914-721-22-32.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]